Minister van Financiën Wopke Hoekstra informeerde de Tweede Kamer vooraf expres niet over de aankoop van Air France-KLM-aandelen, blijkt woensdag uit documenten die NRC en de Volkskrant hebben opgevraagd.

Hoekstra liet adviezen van topambtenaren links liggen die hem waarschuwden dat hij voor het aanschaffen toestemming nodig had van de Kamer.

De dagbladen hebben de documenten opgevraagd via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

De ambtenaren schreven dat de aankoop het budgetrecht zou schenden, omdat het parlement volgens die regels vooraf geïnformeerd moet zijn over uitgaven. Hoekstra wilde echter niet dat de informatie naar buiten zou komen, omdat dan de koers van Air France-KLM-aandelen waarschijnlijk zou gaan stijgen, met meer kosten als gevolg.

Alleen leden van de Kamercommissie van Financiën werden een dag voor de aanschaf geïnformeerd, nadat zij een geheimhoudingsverklaring hadden getekend. Ook was er geen griffier aanwezig.

Staat kocht aandelen voor meer invloed op koers Air France-KLM

Eind februari kwam het nieuws naar buiten dat de Nederlandse staat 14 procent van de aandelen van Air France-KLM had gekocht, voor een bedrag van 744 miljoen euro.

Daarmee werd het Nederlandse aandeel in het bedrijf net zo groot als dat van de Franse staat. Het kabinet rechtvaardigde de aankoop omdat op deze manier "het publieke belang van KLM en Schiphol gewaarborgd kan worden".

Hoekstra schreef maandag in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet zich bewust was dat de gevolgde handelswijze "per definitie niet in overeenstemming kan zijn met de procedure van het formele budgetrecht". Maar het kabinet achtte het kopen van een belang in Air France-KLM van dusdanig belang dat een goede uitvoering belangrijker was.

"Uiteindelijk is een belangenafweging gemaakt waarbij de aandelentransactie mogelijk werd en daarbij zoveel als mogelijk recht werd gedaan aan het budgetrecht van de Tweede Kamer", verklaart de minister woensdag in een schriftelijke reactie.