Het aantal winkels in Nederland is de afgelopen tien jaar met ruim 11 procent gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Het aantal webwinkels is in die tijd vervijfvoudigd.

In de laatste tien jaar verdwenen er ruim 11.000 winkels uit de Nederlandse winkelstraten, waardoor er nu nog zo'n 86.000 over zijn. Met name elektronica- en kinderkledingwinkels hebben hun focus verplaatst naar het online verkopen van producten.

Daarmee spelen zij volgens het CBS in op de toenemende wens van consumenten om online hun spullen aan te schaffen. In 2012 maakten ruim zes op de tien Nederlanders van twaalf jaar of ouder gebruik van webwinkels, maar inmiddels gaat het om bijna vier op de tien Nederlanders.

Niet alle branches zagen hunzelf de laatste jaren genoodzaakt om de deuren te sluiten. Tuincentra, supermarkten, warenhuizen en voedingsspeciaalzaken openden juist meer vestigingen.