Verschillende supermarkten in Nederland maken zich zorgen over de aangekondigde protestacties van boeren op woensdag, waarbij mogelijk rond een groot aantal distributiecentra wordt geprotesteerd.

Voor de kerstdagen hebben de Nederlandse supermarkten traditioneel te maken met topdrukte. Door de mogelijke protestacties van de boeren zouden sommige distributiecentra in de problemen kunnen komen.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de belangenbehartiger van de supermarktbranche, uit dan ook zijn zorgen over de mogelijke boerenprotesten.

"We zijn bezorgd over de aangekondigde acties van Farmers Defence Force (FDF) gericht op het verstoren van de voedselvoorziening in Nederland. Zeker in deze tijd waarin Nederland zich voorbereidt op een mooie Kerst."

De rechter oordeelde dinsdagochtend dat de boeren wel mogen actievoeren, maar dat distributiecentra niet mogen worden platgelegd. Als dit wel gebeurt, dan moet Farmers Defence Force een dwangsom van 100.000 euro betalen.

Supermarkten willen schappen zo goed mogelijk vullen

Supermarktgigant Jumbo, die volgens de plannen van de FDF te maken zou krijgen met acties bij zes distributiecentra, laat weten hard te werken om ook tijdens de mogelijke acties te kunnen leveren. "We doen er alles aan om de schappen goed gevuld te houden, zodat klanten voor al hun boodschappen bij ons terecht kunnen."

Ook PLUS verklaart zich in te zetten om aan de vraag te blijven voldoen. "Natuurlijk proberen we er wel voor te zorgen dat onze klanten hun kerstboodschappen kunnen doen. Ook in het kader van voedselverspilling is het belangrijk dat geproduceerde producten wel gewoon onze winkels kunnen bereiken."

In totaal wil de FDF woensdag bij zo'n veertig verschillende distributiecentra door heel Nederland actievoeren.