Wasmachinemaker Whirlpool roept ruim een half miljoen wasmachines terug van de merken Indesit en Hotpoint die in het Verenigd Koninkrijk gemaakt zijn. Het sluitingsmechanisme van de machines kan oververhit raken, wat weer tot een brand kan leiden.

Het gaat specifiek om modellen van de merken Indesit en Hotpoint die sinds 2014 geproduceerd worden. In totaal wordt zo'n 20 procent van de verkochte modellen geraakt. De fout in de wasmachines heeft al tot zeker 79 branden geleid, aldus Whirlpool.

Door de terugroepactie zullen veel Britten het met de kerstdagen zonder schone was moeten doen. De terugroepactie begint pas in januari, waardoor het "nog enkele maanden" kan duren tot de wasmachines gerepareerd worden. Whirlpool geeft geen geld terug voor de geraakte modellen.

Het is niet de eerste keer dat Whirlpool te maken heeft met een terugroepactie voor producten die vlam kunnen vatten. In september maakte het bedrijf bekend 65.000 drogers terug te roepen. De drogers werden over een periode van elf jaar verkocht. De affaire zorgde voor flink wat kritiek, omdat het probleem al in 2015 bekend was, maar het tot september 2019 duurde voordat Whirlpool de drogers terugriep.