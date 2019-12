Hoge windmolens in de buurt hebben een negatief effect op de waarde van je woning. Dat schrijven onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam (UvA) dinsdag in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Woningen die op maximaal 2 kilometer afstand een windmolen van ten minste 150 meter hoog hadden staan, zijn volgens het onderzoek 5 procent minder waard dan een woning zonder windmolen in de buurt.

In het algemeen stijgen de woningprijzen binnen een straal van 2 kilometer van windmolens minder hard dan elders, maar met name hogere windmolens blijken een negatief effect te hebben op huizenprijzen. Waar een hoge windmolen een woning 5 procent minder waard maakt, heeft een turbine van 50 tot 150 meter hoog een negatief effect van ongeveer 2,5 procent op de waarde van een woning.

De onderzoekers hebben geen statistisch bewijs gevonden voor effecten op de waarde van woningen op meer dan 2 kilometer afstand van een windmolen. Ook is er geen bewijs gevonden voor extra effecten van een tweede of meerdere windturbines.

"We vonden vergelijkbare effecten met een eerdere studie uit 2011, maar de afgelopen acht jaar is het effect sterker geworden. Daarvoor zijn twee mogelijke redenen aan te voeren: het heeft te maken met de hoogte van de windmolens of met veranderende perceptie van huishoudens. In de perceptie van windmolens zien we niet heel grote veranderingen - wel in de hoogte van windmolens", zegt universitair hoofddocent stedelijke economie Hans Koster over het onderzoek Windturbines, zonneparken en woningprijzen.

Naast windmolens hebben de onderzoekers ook gekeken naar de effecten van zonneparken. Ook woningen die nabij een zonnepark liggen, zijn minder waard dan een woning waar geen zonnepark in de buurt ligt. "Dat is aardig wat, alleen zijn er nog niet veel zonneparken en het aantal transacties in de buurt is zeer beperkt, dus de effecten zijn niet zo nauwkeurig. Daarom is terughoudendheid geboden over deze conclusie", aldus Koster.