Winkelketen HEMA heeft de omzet over het derde kwartaal met 4,2 procent zien groeien ten opzichte van vorig jaar. De omzet komt hiermee uit op 317,2 miljoen, maakt de keten dinsdag bekend. Ondanks de hogere omzet, boekte HEMA wel weer een nettoverlies van 1,6 miljoen euro. Dit heeft volgens de winkelketen te maken de overstap naar een nieuw boekhoudsysteem.

De omzet stijgt omdat HEMA-klanten de winkel steeds vaker online weten te vinden. De onlineverkopen van de winkelketen stegen met 34,6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De zogeheten like-for-like-omzet, waar de omstandigheden worden vergeleken met vorig jaar en bijvoorbeeld nieuw geopende winkels niet worden meegenomen, groeide met 2,7 procent.

"We zijn content met onze resultaten in het derde kwartaal. Zo hebben we een solide like-for-like-omzetgroei laten zien. Ondanks de sterke concurrentie zijn we online veel harder gegroeid dan de markt. Onze onlineactiviteiten zijn al sinds twee jaar winstgevend en deze winstgevendheid is in het derde kwartaal verder toegenomen", aldus topman Tjeerd Jegen.

Ondanks de positieve woorden van Jegen lijkt het niet goed te gaan met de oer-Hollandse winkelketen. Het bedrijf kampt met een hoop schulden, waardoor kredietbeoordelaar Moody's de kredietwaardigheid van de keten in november verlaagde. Moody's verlaagde de rating van van B3 naar Caa1. Dat houdt in dat de kredietbeoordelaar minder zeker is dat de winkelketen haar schulden kan aflossen.