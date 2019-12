Levensmiddelenconcern Unilever verlaagt de omzetverwachting voor dit jaar. Ook in de eerste helft van volgend jaar zullen de verkopen lager liggen dan verwacht, stelt het concern dinsdag in een persbericht.

Unilever zegt last te hebben van de economische vertraging in Zuid-Azië, moeilijke handelsomstandigheden in West-Afrika en tegenvallende verkopen in Noord-Amerika. Hierdoor verwacht het concern dat de omzet net onder de eerder verwachte groeibandbreedte van tussen de 3 en 5 procent komt te liggen.

"Vanwege uitdagingen in bepaalde markten verwachten we dat we dat de onderliggende verkopen voor dit jaar lager uitvallen dan verwacht", stelt Unilever-topman Alan Jope. "Vooruitkijkend naar 2020, zien we dat de groei met name uit de tweede helft moet komen. Voor de eerste helft verwachten we een groei van onder de 3 procent", aldus Jope.

De winst, marge en kapitaalpositie zullen volgens Unilever niet geraakt worden door de verlaagde omzetverwachting. Investeerders waren niet blij met het nieuws, het aandeel Unilever verloor bij de opening van de beurs ruim 5,7 procent.