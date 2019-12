De medewerkers van vleeswarenbedrijf Offerman uit Aalsmeer kunnen rekenen op een beter sociaal plan, zegt vakbond CNV. Hiermee zijn acties bij het bedrijf, dat in financiële problemen verkeert, voorkomen.

Offerman, onderdeel van het Belgische Ter Beke, kwam afgelopen oktober in de financiële problemen vanwege de listeriabacterie. Drie mensen kwamen om doordat de bacterie in vleeswaren bleek te zitten. De fabriek kwam stil te liggen en producten moesten worden teruggeroepen.

Enkele personeelsleden kunnen nog terecht bij de fabriek in Aalsmeer en sommige werknemers kunnen terecht bij een andere vestiging van de Ter Beke Groep in Ridderkerk. Maar voor tientallen werknemers betekenen de problemen waarschijnlijk ontslag.

"We hebben bij Offerman aangedrongen op een goed sociaal plan voor alle werknemers", aldus Soraya Faez van CNV Vakmensen. "Zij kunnen hier tenslotte niets aan doen. En bij de Ter Beke Groep zit genoeg geld om dit op een nette manier op te lossen."

In het principeakkoord heeft de vakbond onder meer afgesproken dat werknemers niet gedwongen kunnen worden om een baan in Ridderkerk te accepteren. "Voor degenen die in Aalsmeer blijven werken, is een loyaliteitsbonus afgesproken. Als ze eind 2020 nog in Aalsmeer werken, krijgen ze een bonus van netto 1.250 euro."

Leden kunnen vrijdag over het plan stemmen.