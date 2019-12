Supermarktketen Jumbo neemt de komende drie jaar zeventien HEMA-panden over en bouwt deze om tot supermarkten, schrijven de twee bedrijven dinsdag in een persbericht, in handen van Het Financieele Dagblad. De overname van de panden maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband dat de twee partijen begin november sloten.

Daarnaast gaat de supermarkt het voedingsassortiment op zes HEMA-winkels op treinstations leveren. Daartegenover staat dat spullen van de warenhuisketen binnenkort in bijna zevenhonderd Jumbo-vestigingen te vinden zijn.

De samenwerking tussen beide bedrijven werden in november al aangekondigd, maar details bleven toen nog uit. Wel werd toen bekend dat HEMA cosponsor wordt van wielerploeg Jumbo-Visma. De partijen gaan samenwerken om de marktpositie van de bedrijven te verbeteren.

"We willen graag groeien in steden", licht Jumbo-CFO Ton van Veen de samenwerking toe. "En grote locaties in binnensteden zijn niet zo gemakkelijk te vinden."

De transformatie van HEMA-winkels naar supermarkten van Jumbo zal drie jaar duren, schrijft HEMA-topman Tjeerd Jegen. "In de tussentijd kunnen we in de buurt van deze winkels nieuwe Hema-vestigingen openen", zegt Hema-topman Tjeerd Jegen. "Zo kunnen we omzet en werkgelegenheid behouden." Deze winkels zullen qua omvang kleiner zijn dan de filialen die worden omgebouwd.