De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing legt de productie van 737 MAX-toestellen tijdelijk stil vanaf januari. Het is de eerste keer in twintig jaar tijd dat de productie van het toestel stopt. Later in het jaar worden de werkzaamheden naar verwachting weer hervat, al doet het bedrijf daar zelf geen uitspraken over.

Boeing verwacht geen ontslagen naar aanleiding van het stopzetten van de 737 MAX-toestellen. De ruim 12.000 werknemers worden waarschijnlijk overgeplaatst naar de productieteams van andere toestellen van de vliegtuigbouwer.

De 737 MAX-toestellen staan sinds maart aan de grond nadat er twee fatale ongevallen mee plaatsvonden in Indonesië en Ethiopië. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven. Beide ongelukken werden veroorzaakt door problemen met het stuursysteem.

Boeing heeft sindsdien diverse updates doorgevoerd en hoopte meermaals het toestel terug in de lucht te krijgen, maar kreeg telkens nul op het rekest van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

'Onvrede binnen Boeing over 'onrealistische eisen' van FAA

Donderdag incasseerde de vliegtuigbouwer opnieuw een klap, toen bekend werd dat het toestel dit jaar helemaal niet meer van de grond komt. The Wall Street Journal schreef op basis van bronnen dat het bedrijf nu februari noemt als volgende deadline.

Volgens de Amerikaanse krant is er binnen Boeing onvrede zijn over de "onrealistische eisen" die de FAA stelt aan het vliegtuig. De luchtvaartautoriteit ontnam Boeing in november al de bevoegdheid om zelf kwaliteitscontroles uit te voeren en wil dat recht pas "teruggeven" wanneer het bedrijf aantoont dat het daartoe in staat is.

Boeing heeft in totaal ongeveer vierhonderd toestellen van het type 737 MAX in opslag.