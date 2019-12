De aandelenmarkt in Amsterdam is maandag flink hoger gesloten nadat vrijdag aan het einde van de handelsdag een eerste deel van een handelsakkoord tussen de VS en China werd bekendgemaakt.

De AEX-index won 1,3 procent en steeg naar ruim 610 punten, het hoogste punt sinds 2001. Ook in Frankfurt en Parijs stegen de beurzen. De Londense FTSE 100-index nam met 2,2 procent toe.

De Verenigde Staten en China maakten vrijdag de zogeheten eerste fase van een handelsdeal bekend. De VS zegt toe sommige importtarieven terug te schalen terwijl China heeft beloofd dat Chinese bedrijven meer Amerikaanse goederen zullen kopen.

Ook zou China tegemoet komen aan sommige zorgen die de VS heeft over de bescherming van intellectueel eigendom in het Aziatische land.

Het akkoord betekent niet alleen dat er iets minder druk komt op handel tussen de VS en China, maar dat de Amerikaanse president Donald Trump de situatie ook niet verder op scherp zet met nieuwe tarieven.

Veel van de huidige vertraging in de wereldeconomie wordt toegeschreven aan het handelsconflict tussen de VS en China. Beleggers kijken dan ook al het gehele jaar uit naar een definitief handelsakkoord dat de wereldeconomie een nieuwe stimulans kan geven.