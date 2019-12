Grote pensioenfondsen hebben hun financiële situatie in november iets zien verbeteren. Bij ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en metaalfonds PMT gingen de dekkingsgraden omhoog.

ABP had 30 november een dekkingsgraad van 94,6 procent. De verplichtingen daalden door een iets hogere rekenrente. Verder steeg het vermogen met 5 miljard. PPFZW en PMT zagen de dekkingsgraad stijgen naar respectievelijk 96 procent en 96,6 procent.

De fondsen hebben het laatste jaar erg last gehad van de gedaalde rekenrente, die gebaseerd is op de rente op staatsobligaties. Door de gedaalde rekenrente moeten pensioenfondsen meer in kas hebben tegenover hun verplichtingen in de toekomst.

De verhouding tussen het vermogen en die verplichtingen, de dekkingsgraad, nam dit jaar zo af dat verschillende fondsen zouden moeten korten. In november ging het om 27 pensioenfondsen met 7,8 miljoen deelnemers.

Vorige maand besloot minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken mogelijke kortingen bij de fondsen met een jaar uit te stellen. Hierdoor moet rust ontstaan om het pensioenakkoord verder uit te werken en het pensioenstelsel te hervormen.