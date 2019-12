Agrarische bedrijven zien hun inkomsten dit jaar met 4 procent stijgen, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Economic Research maandag. De oogsten waren iets beter en de afzetprijzen van landbouwproducten stegen licht.

In absolute termen stijgen de inkomsten weliswaar, maar de individuele boer zal hier waarschijnlijk weinig van merken. Gecorrigeerd voor de inflatie, de stijging van consumentenprijzen, en de groei van het arbeidsvolume daalden de landbouwinkomsten zelfs met bijna 1,3 procent.

De landbouwproductie stijgt dit jaar met 0,6 procent, maar dit is vooral te wijten aan het slechte landbouwjaar in 2018. De uitzonderlijk hoge temperaturen zorgden toen voor een slechte oogst.

Vooral varkensboeren profiteren dit jaar. De prijs is met ongeveer 26 procent gestegen door de varkenspest die in China heerst. Het Aziatische land is de grootste afzetmarkt voor varkens ter wereld.

Ook producenten van gasgroenten zagen de afzetprijs stijgen. De gemiddelde prijs steeg met 10 procent. Vooral tomaten en paprika's zijn in prijs gestegen. Appels en peren werden wel fors goedkoper. Gemiddeld daalde de afzetprijs van fruit met 20 procent.