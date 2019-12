De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de Nederlandse economie verder zal vertragen in de komende jaren. Voor volgend jaar is de groeiverwachting bijgesteld van 1,5 procent naar 1,4 procent en voor een jaar later voorspelt DNB een groei van 1,1 procent.

Deze voorspellingen doet DNB maandag in de nieuwe halfjaarlijkse raming.

De centrale bank merkt op dat de bbp-groei in 2019-2021 lager ligt dan in de voorafgaande vijf jaar, in lijn met de verslechterde internationale economische ontwikkelingen. Door de vertragende wereldeconomie neemt de Nederlandse uitvoer minder sterk toe.

Verder verwacht DNB dat de woningmarkt "normaliseert", dat het consumentenvertrouwen terugvalt en dat de krappe arbeidsmarkt zal zorgen voor hogere arbeidskosten.

Door de vertragende economie zal ook de werkloosheid licht stijgen. In 2019 tikt de werkloosheid naar verwachting nog 3,4 procent aan, maar in 2021 stijgt dit naar 3,6 procent, denkt DNB.

De groei van de komende jaren zal vooral komen uit de binnenlandse bestedingen. Zo verwacht DNB dat een lagere inkomstenbelasting in 2020 waarschijnlijk de bestedingen van consumenten doet stijgen.