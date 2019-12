ING verlaagt per 19 december de spaarrente op vrij opneembare spaarrekeningen naar 0,01 procent, maakt de bank maandag bekend. De lagere rente geldt voor spaarbedragen tot 1 miljoen euro. In augustus werd de spaarrente al verlaagd van 0,03 naar 0,02 procent.

ING is niet de eerste bank met een dergelijk lage spaarrente; Rabobank verlaagde de spaarrente eind november ook naar 0,01 procent en ook bij ABN AMRO ligt de spaarrente op 0,01 procent. Sommige kleinere banken bieden nog een spaarrente tot 0,20 procent aan, maar bijvoorbeeld Triodos Bank heeft de rente al langer op 0 procent staan.

Dat veel banken de afgelopen tijd hun spaarrentes verlagen, heeft te maken met de Europese Centrale Bank (ECB), die de depositorente steeds verlaagt. Die rente ontvangen banken gewoonlijk van de ECB voor het stallen van geld. Omdat de rente momenteel negatief is, moeten banken nu echter betalen voor het stallen van hun overtollige kasgeld.

Of de lagere spaarrente bij de ING ook zal leiden tot een negatieve spaarrente is niet bekend. De bank zei eerder het spaarrentebeleid onder de loep te nemen. "De vraag is: ga je negatieve rente rekenen op spaargeld of zijn er andere manieren om te compenseren?", aldus topman Ralph Hamers in juli.

In Nederland zijn er twee banken die een negatieve spaarrente uitsluiten: ABN AMRO en De Volksbank. ABN AMRO beloofde begin november geen negatieve spaarrente te rekenen voor klanten met minder dan 100.000 euro op hun spaarrekening. Ook De Volksbank besloot eerder dit jaar na klantenonderzoek in 2020 geen negatieve spaarrente te rekenen op spaarrekeningen. Hoe dat volgend jaar zit, is niet bekend.