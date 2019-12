De Nederlandse producent van snellaadstations Fastned breidt uit naar België. Het bedrijf heeft voor dertien locaties in België vergunningen gekregen om laadstations aan te leggen voor elektrische auto's.

De stations zullen worden gebouwd op bestaande snelwegparkeerplaatsen in Vlaanderen in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen. De snelwegparkings vallen onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Michiel Langezaal, topman van Fastned, reageert verheugd op het nieuws. "Wij zijn ontzettend blij dat we nu ook in België direct aan de snelweg snellaadstations gaan bouwen. Dit past perfect in onze missie, namelijk vrijheid geven aan de elektrische rijder en daarmee de transitie naar elektrische mobiliteit te versnellen. Ons doel is een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's snel kunnen opladen en daar komen we met deze locaties een stapje dichterbij", aldus Langezaal.

Met de uitbreiding naar België is Fastned in vier landen actief. Naast Nederland en België is de leverancier van snellaadstations ook actief in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Momenteel zijn er 114 snellaadstations van Fastned in gebruik.