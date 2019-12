Chocoladepasta voor baby's van producent de Kleine Keuken heeft het Gouden Windei gekregen voor het misleidendste product van 2019, meldt voedselwaakhond foodwatch maandag. De biologische chocopasta, die volgens de maker van biologische producten "goed is voor je kleine", zit boordevol suiker en is volgens foodwatch dus allesbehalve goed voor baby's.

De chocopasta voor baby's bestaat voor 69 procent uit suikers en vet. Het Voedingscentrum raadt ouders juist af om dit product aan hun baby’s te geven. Vooral de claim dat het product geschikt is voor kinderen "vanaf acht maanden" is volgens foodwatch storend. Hiermee worden ouders volgens het Voedingscentrum op het verkeerde been gezet.

Tweede in de verkiezing zijn de 'seizoensgroenten' van Albert Heijn. Albert Heijn prees onder meer asperges uit Peru en sperziebonen uit Egypte aan als seizoensgroenten. De supermarktketen erkende de fout begin december en beloofde te stoppen met het aanprijzen van groenten uit andere werelddelen als seizoensgroenten. Hierna zakte het aantal stemmen drastisch en werden de seizoensgroenten nog net ingehaald door de chocopasta.

Verder werd gestemd op de geitenkaasspread van Albert Heijn, die met name koeienkaas bevat. Op de vijfde plek eindigde de matcha-icetea van Lipton, die slechts 0,007 procent matcha (groene thee) bevat. Op de zevende plek eindigde de pindakaas van het merk Bongo, die voor ongeveer de helft uit pinda's bestaat en veel suiker en palmvet bevat.

Vorig jaar werd het Gouden Windei uitgereikt aan Coca-Cola. Volgens de voedselwaakhond was het 'smartwater' van de fabrikant gewoon duur water.

De verkiezing is tien jaar geleden door de organisatie in het leven geroepen als protest tegen marketingleugens en valse claims die op verpakkingen staan.