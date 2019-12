Enkele tienduizenden ouderen komen in de problemen met hun aflossingsvrije hypotheek, concludeert onderzoeker Mauro Mastrogiacomo in een onderzoek waar dagblad Trouw maandag over schrijft.

Ze zitten in de knel, omdat ze niet genoeg spaargeld hebben om de schuld af te lossen en ook onvoldoende overwaarde hebben op hun woning om kleiner te gaan wonen. Daarnaast is huren in de vrije sector voor deze groep te duur en hebben ze juist te veel geld om een sociale huurwoning te krijgen.

"Ze zitten dus klem", zegt Mastrogiacomo tegen Trouw. De onderzoeker is werkzaam bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Vrije Universiteit Amsterdam. De bevindingen van de onderzoeker worden maandag gepubliceerd door pensioendenktank Netspar.

Het gaat volgens Mastrogiacomo om ongeveer 5 tot 10 procent van het aantal 65-plussers met een aflossingsvrije hypotheek. Dat komt neer op 23.000 tot 46.000 mensen, aldus de onderzoeker. Hierbij gaat het bovengemiddeld vaak om alleenstaande ouderen. "Met name de groep die weinig heeft gewerkt. Zij zijn dan vooral aangewezen op hun AOW-uitkering", aldus de onderzoeker

Bij een aflossingsvrije hypotheek betalen huiseigenaren alleen de rente op hun schuld, het aflossen van de hypotheek gebeurt vrijwillig. De problemen rond deze hypotheekvorm beginnen nu te spelen, omdat ze in de jaren negentig erg populair werden en deze hypotheken vaak een looptijd van zo'n dertig jaar hebben. Veel van die hypotheektermijnen beginnen af te lopen, waardoor de restschulden en hiermee gepaarde betalingsproblemen aan het licht komen.