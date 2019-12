De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing beraadt zich momenteel over het opschorten of verminderen van de productie van 737 MAX-toestellen doordat de toekomst van die vliegtuigen onzeker is, schrijft The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen.

Donderdag werd bekend dat de 737 MAX-toestellen dit jaar definitief niet meer van de grond komen, terwijl Boeing daar wel vanuit ging. Eerder verwachtte het bedrijf al dat de vliegtuigen rond september weer vrijgegeven zouden worden door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Inmiddels wordt februari genoemd als nieuwe deadline.

Bronnen binnen Boeing vertellen aan de Amerikaanse krant dat de nieuw gestelde eisen van de FAA door Boeing als "onrealistisch" genoemd worden. Daarom wordt er nagedacht over een tijdelijke productiestop.

In november verloor de vliegtuigbouwer al de bevoegdheid om zelf noodzakelijke veiligheidscontroles uit te voeren, omdat de FAA vermoedt dat het bedrijf geen kwaliteitscontrole kan doen.

Boeing stelde al eerder productieverwachtingen voor 2020 bij

Vorige week bracht The Wall Street Journal al het nieuws naar buiten dat Boeing productieverwachtingen voor 2020 naar beneden had bijgesteld door de aanhoudende problemen.

Boeing-toestellen staan sinds maart dit jaar aan de grond na twee fatale ongelukken met het 737 MAX-toestel, waar in totaal 346 mensen bij omkwamen. Beide crashes werden veroorzaakt door problemen met het stuursysteem.

Voor de vliegtuigbouwer zou een productiestop een volgende financiële tegenvaller betekenen. Eerder was al ruim drie miljard euro opzij gezet om gemiste productie-inkomsten op te vangen. Ook is er 5,5 miljard euro gereserveerd voor schadevergoedingen aan familieleden van overleden slachtoffers van de vliegtuigcrashes.