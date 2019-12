Zorginstellingen hebben de laatste drie jaar bijna de helft meer uitgegeven aan ingehuurd personeel, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. In 2015 bleef het bij een bedrag van om en nabij de 1,8 miljard euro, vorig jaar was dat al ruim 2,7 miljard euro.

De zzp'ers en uitzendkrachten worden steeds meer noodzakelijk om nijpende personeelstekorten op te vangen. Trouw schrijft dat zorginstellingen duizenden vacatures open hebben staan, waarvan vier op de tien moeilijk vervulbaar zijn. Die posities worden vaak 'opgelost' met ingehuurd personeel.

Behalve de kosten van tijdelijk personeel stegen ook de uitgaven aan het vaste personeel met ruim 9 procent naar 37,2 miljard euro. Mede daardoor zagen zorginstellingen hun bedrijfslasten sneller oplopen dan de inkomsten.

Geestelijke gezondheidszorg vooral financieel geraakt

Het CBS maakt zich met name zorgen om de financiële gezondheid van de geestelijke gezondheidszorg. Daar hield men aan het einde van 2018 gemiddeld 80 procent minder over onder de streep. Ziekenhuizen gingen met een verlies van drie procent het minst erop achteruit.

Positieve uitzondering zijn verpleeg- en verzorgingshuizen. Die sector hield in 2018 gemiddeld een derde meer over dan in 2017, doordat het kabinet heeft beloofd om ruim 2 miljard te investeren. Een deel daarvan is inmiddels al uitgekeerd, aldus Trouw.