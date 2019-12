De nieuwe Argentijnse regering van president Alberto Fernandez heeft met een presidentieel decreet de exportheffingen op onder meer soja, graan en mais verhoogd. Boerenorganisaties zijn verontwaardigd en zeggen niet in de besluitvorming meegenomen te zijn.

In Argentinië heerst sinds 2018 een economische crisis. Met de heffingen wil Fernandez schulden financieren die zijn voorganger is aangegaan.

De ongeveer één maand jonge regering van Fernandez verhoogde de exportheffingen op sojabonen, sojaolie en sojameel van ongeveer 25 procent naar 30 procent. Heffingen op mais en graan stegen van 7 procent naar 12 procent. Ook werden de exportheffingen op rundvlees van 7 procent naar 9 procent bijgesteld.

"Gezien de huidige situatie van de overheidsfinanciën, is een snelle doorvoering van deze maatregelen nodig om het budget met nieuwe inkomsten te voorzien", valt in het decreet te lezen.

Argentinië is de op twee na grootste exporteur van mais en soja ter wereld, en nummer 1-leveraar van veevoedsel op basis van sojameel.

Boeren zijn verontwaardigd

Landbouworganisaties uiten hun onvrede over de manier waarop het besluit naar hen is gecommuniceerd. Ze zeiden dat Fernandez hen tijdens zijn campagne beloofd had om samen te werken op het gebied van beleid, maar stellen door het decreet verrast te zijn.

"Dit is geen goede start", zegt Carlos Iannizzotto van boerenbelangenclub Coninagro.

"Dat we via deze weg te horen krijgen geeft een belangrijk signaal af", zegt Carlos Achetone, president van de Agrarische vereniging van Argentinië. "Onze leden bellen ons op en zijn duidelijk overstuur".

Land gaat gebukt onder economische crisis

In 2018 ontving Argentinië onder leiding van toenmalig president Mauricio Macri een standby-noodkrediet van 57 miljard dollar (51 miljard euro) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het land ging gebukt onder een flinke daling van de peso, die in 2018 ruim de helft van zijn waarde verloor.

Argentinië ontsnapte met de lening voorlopig aan een nieuwe faillissement (zoals al acht keer eerder gebeurd, voor het laatst in 2001). Maar aan het krediet waren ook strenge voorwaarden gekoppeld.

De vorige president Macri maakte zich als gevolg impopulair met zijn strenge bezuinigingen en legde het bij de afgelopen verkiezingen af tegen de centrumlinkse Fernandez.