De nieuwe voorzitter van vakbond CNV heeft zaterdag gepleit voor een 30-urige werkweek.

Volgens Piet Fortuin, de nieuwe vakbondsleider, is de huidige werkweek te lang. Momenteel bedraagt een volledige baan voor de meeste werkenden tussen de 36 en 38 uur.

Volgens Fortuin is het daarom de hoogste tijd voor verandering. "We houden elkaar gevangen in een ziekmakend en peperduur systeem. Met deze alarmerende cijfers trekken wij aan de noodrem."

Een merendeel van de Nederlandse bevolking zou wel wat zien in de plannen, blijkt uit een op zaterdag gepubliceerd onderzoek. Het onderzoek is afgenomen onder 3.000 werkenden en in opdracht van de vakbond uitgevoerd door opiniepeiler Maurice de Hond.

Van de ondervraagden is 60 procent enthousiast over een kortere werkweek, 30 uur per week werken zou er volgens hen voor zorgen dat de pensioenleeftijd in gezonde toestand gehaald kan worden.

Minder sprake van ziekteverzuim en burn-outs

Door de 30-urige werkweek zou er minder sprake zijn van ziekteverzuim en burn-outs, een betere balans tussen werk en privéleven en ook bevordert het de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

CNV, met meer dan 250.000 leden een van de grootste vakbonden van Nederland, heeft al enige tijd te maken met teruglopende ledenaantallen. De vakbond wil de plannen benadrukken tijdens gesprekken aan de cao-tafel en daarnaast roept het minister Koolmees op om een doorrekening te maken van de kosten van de 30-urige werkweek.