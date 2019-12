Picnic heeft in 2018 de omzet ruim verdubbeld, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) op basis van het jaarverslag van de onlinesupermarkt. Ondertussen is het verlies van het Nederlandse bedrijf geslonken.

Het in 2015 opgerichte Picnic zag de omzet vorig jaar van 44,4 miljoen euro naar 117 miljoen euro stijgen. Het nettoverlies daalde daarbij van 41,4 miljoen naar 36,7 miljoen.

Het in 2015 opgerichte Picnic werd in maart uitgeroepen tot het snelst groeiende bedrijf van Nederland door het Erasmus Centre for Entrepreneurship en de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Het bedrijf heeft stevig geïnvesteerd de afgelopen tijd, schrijft FD. Zo stopte het vorig jaar 14 miljoen euro in de kleine witte, elektrische bezorgauto's waar het om bekend staat. Ook is het bedrijf inmiddels van Nederland uitgebreid naar Duitsland.

Het aantal medewerkers met een fulltimebaan groeide ook. In 2017 werkten er 155 mensen voltijd. Dat steeg in 2018 naar 351.

Groeikapitaal van rijke families

In 2018 ontving de onlinewinkel voor de tweede keer miljoenen euro's aan groeikapitaal van vier vermogende families: Fentener van Vlissingen, Hoyer (Heineken), Van der Wal (Boni) en De Rijcke (Kruidvat). Ook leende het 50 miljoen van ABN AMRO.

De families gaven gezamenlijk 200 miljoen euro aan het bedrijf, schrijft FD. In 2017 stopten de families al 100 miljoen in de onlinesupermarkt.

Met het geld gaat Picnic onder meer een gerobotiseerd distributiecentrum in Utrecht bouwen. Sorteren, verpakken en verzenden zou hier gedaan gaan worden door honderden machines.

Bezorger van Picnic aan het werk (Beeld: Reuters).

Picnic houdt zich niet aan 'ouderwetse' regels

Naast het vertrouwen van vermogende families, heeft Picnic nog een troef. Begin december oordeelde de rechter namelijk dat het bedrijf zich niet aan de supermarkt-cao hoeft te houden, nadat FNV hierover een rechtszaak tegen het bedrijf had aangespannen.

FNV wilde met de zaak aantonen dat Picnic een supermarkt is en zich daarom aan de cao moet houden. Hierbij krijgen supermarktmedewerkers net iets boven het minimumloon betaald en ontvangen ze dubbel loon op zon- en feestdagen.

Maar Picnic vindt deze supermarktregeling ouderwets en stelt dat het geen supermarkt is, maar eerder een e-commerce- of technologiebedrijf.

De rechter gaf Picnic hierin grotendeels gelijk: het personeel van slechts één bedrijfsonderdeel moet zich aan de cao te houden; hier werken maar vijftien mensen, aldus het FD.