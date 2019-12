De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag groene cijfers nadat ook China bevestigde dat een eerste deel van een handelsakkoord met de Verenigde Staten is bereikt. Peking annuleert vanaf zondag de extra invoerheffingen.

De Dow Jones steeg direct met 107,74 punten naar 28.239,79. De S&P 500 steeg met 8,97 punten naar 3.177,53 en de Nasdaq klom met 41,69 punten naar 8.759,01.

Ook de Verenigde Staten annuleren trapsgewijs hun importheffingen op Chinese goederen, bevestigden Chinese vertegenwoordigers tijdens een persconferentie.

Washington was donderdag al naar buiten gekomen met het nieuws dat het de geplande 160 miljard dollar aan extra heffingen op Chinese goederen zou afschaffen, maar de radiostilte aan de Chinese zijde riep vragen op of er werkelijk een overeenkomst was bereikt.

De extra heffingen zouden op zondag 15 december ingaan. Die zouden waarschijnlijk voor een verdere escalatie hebben gezorgd van het handelsconflict. Voor analisten was 15 december dan ook de uiterste deadline voor een eerste deel van het akkoord.

De tweede fase van de onderhandelingen beginnen direct, twitterde de Amerikaanse president Donald Trump. "Dit is een geweldige deal voor iedereen", aldus Trump.