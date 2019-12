Wereldwijd staan aandelenbeurzen vrijdag flink in de plus na de overwinning van de Britse Conservatieven en nieuws over een mogelijk handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index, de toonaangevende Nederlandse beursindex, noteerde rond 14.45 uur 605,25 punten. Dit is 0,9 procent hoger dan de slotkoers van donderdag. Ook in Duitsland en Frankrijk stonden de beurzen bijna 1 procent hoger.

De belangrijkste Britse index, de FTSE 100, stond maar liefst 1,9 procent hoger. Ook het Britse pond steeg in waarde.

De verkiezingswinst van de Conservatieven in het Verenigd Koninkrijk moet een einde maken aan de onzekerheid waar de Britse economie onder leed.

Verder meldden Amerikaanse media dat er een akkoord tussen de VS en China op tafel ligt. Een officiële bevestiging blijft vooralsnog uit. De vertraging van de wereldeconomie wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan het handelsconflict tussen de VS en China. Een oplossing zou de handel juist weer stimuleren.