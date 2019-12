Langeafstandsvervoerder FlixBus heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) een brandbrief over de aanbesteding van de nachttrein tussen Amsterdam en Wenen gestuurd. Het Duitse busbedrijf beschuldigt de minister van concurrentievervalsing, marktverstoring en onrechtmatige staatssteun.

De internationale lijn tussen Amsterdam en Wenen is aan de NS toegekend. Volgens het Duitse bedrijf is deze beslissing echter "in achterkamertjes" tot stand gekomen, waardoor FlixBus en andere concurrenten buitenspel zouden zijn gezet.

Daarmee heeft de voorganger van Van Nieuwenhuizen volgens het bedrijf de internationale markt verstoord en de concurrentie vervalst. FlixBus noemt het een "flagrante schending van de marktordening".

De subsidie die de NS voor de internationale treinverbinding ontvangt, noemt het busbedrijf onrechtmatig, omdat het bedrijf daarmee een oneerlijk voordeel zou hebben gehad. FlixBus kondigt aan naar de Europese Commissie te stappen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt nog niet te kunnen reageren op de aantijgingen uit de brief. Wel zegt de woordvoerder dat verschillende keren naar FlixBus is gecommuniceerd dat er interesse is in het terugbrengen van de nachttrein naar Nederland.