Nederlandse supermarkten kunnen of willen niet naar buiten treden over mogelijke maatregelen om lege schappen in de week voor Kerstmis te voorkomen. Het bevoorraden van magazijnen daags voordat actiegroep Farmers Defence Force (FDF) de kerstinkoop wil blokkeren, is geen optie vanwege de geringe capaciteit van de magazijnen, laat een woordvoerder van het Centraal Bureau voor Levensmiddelen (CBL) vrijdag aan NU.nl weten.

De actiegroep heeft geopperd op 18 december tientallen boeren met tractoren op strategische plaatsen in te zetten om zo distributiecentra te blokkeren. Het CBL probeert die actie te voorkomen via een kort geding, dat twee dagen eerder plaatsvindt. Volgens de branchevereniging zadelen de wegblokkades de supermarkten op met miljoenen euro's schade.

Woordvoerders van Jumbo, Dirk, DekaMarkt, Hoogvliet en Albert Heijn zeggen de zorgen van de boeren te begrijpen, maar reageren bezorgd of verbolgen op de aangekondigde acties. "Wij gaan er richting de consument alles aan doen om de schappen vol te blijven houden", reageren zij desgevraagd.

De woordvoerders laten in het midden hoe de ketens dat willen doen en willen niet verder ingaan op de kwestie.

Supermarktketen Hoogvliet, die partner van de andere prominente boerenprotestgroep Agractie is, zegt dat de nieuwe acties haaks staan op de "fijne samenwerking" die het bedrijf al ruim tien jaar heeft met boeren. Verder wil de keten met 68 winkels in Utrecht, Gelderland, Noord- en Zuid-Holland de impact van de acties afwachten.

De persvoorlichting van ALDI was vrijdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Onduidelijk waar 'verloren' eten eindigt

Een woordvoerder van het CBL weet niet zeker waar producten, die straks door de wegblokkades bederven en niet meer verkocht kunnen worden, eindigen. "De Voedselbank zou een optie kunnen zijn. Van sommige bederfelijke waren kunnen bijvoorbeeld nog sauzen worden gemaakt."

Het CBL hoopt er echt voor de actie van start gaat nog uit te komen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de politiek en het kort geding. "We hebben geprobeerd met de FDF in contact te komen, maar dit heeft niet het gewenste resultaat gehad."

De woordvoerder benadrukt dat niet alle boeren op de acties afgerekend kunnen worden. "Het gaat hier om een kleine groep die niet alle boeren representeert."