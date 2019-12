Van een dip in de uitgaven van consumenten is nog geen sprake. De detailhandel heeft in oktober 3,9 procent meer omgezet vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het CBS corrigeert de cijfers voor het aantal koopdagen in oktober. Vooral online werd meer omgezet. Daar stegen de verkopen met maar liefst 11,7 procent.

Vooral fysieke winkels zagen de online omzet groeien. Winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, zagen de omzet met 18,2 procent groeien. Webwinkels noteerden 7,4 procent meer omzet.

Verder zagen vooral meubelwinkels, doe-het-zelfzaken, keukenwinkels en elektronicawinkels een grote omzetstijging. Ook schoenen- en kledingwinkels zagen de omzet groeien. Winkels in recreatie-artikelen boekten juist een omzetdaling.