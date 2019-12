Vlak nadat de Britse stembussen waren gesloten en de eerste exitpoll bekend was gemaakt, is de koers van het Britse pond gestegen naar het hoogste niveau in negentien maanden tijd.

Volgens persbureau Bloomberg is dit te verklaren doordat er met de winst van de Conservatieven van premier Boris Johnson een einde lijkt te komen aan de onzekerheden die de Brexit met zich meebrengt.

Johnson wil waarschijnlijk nog voor de kerstdagen zijn uittredingsakkoord met Brussel laten goedkeuren door het parlement.

In mei 2019 zette het pond een daling in die pas in augustus stopte. Op het dieptepunt was de munt zo'n 1,07 euro waard. Daarna steeg de waarde gestaag. Op 14 november bereikte het Britse pond de hoogste waarde ten opzichte van de euro in zes maanden.