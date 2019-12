Boeing 737 MAX-toestellen komen dit jaar definitief niet meer van de grond. Boeing schrijft in een statement dat er voor het einde van dit jaar geen goedkeuring komt van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat februari de nieuwe deadline is.

Eerder op de dag schreef persbureau Reuters al dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer productieverwachtingen voor 2020 had bijgesteld. Boeing zou 57 737-toestellen per maand hebben willen produceren, maar wil nu 42 toestellen per maand blijven produceren. Vanaf maart zouden het er 46 moeten zijn.

Volgens Boeing-topman Dennis Muilenberg gaat Boeing binnenkort om de tafel met de FAA om tot een nieuw plan van aanpak te komen. Het bedrijf sprak al meerdere malen de verwachting uit dat de 737 MAX-toestellen "snel" weer de lucht in konden.

De vliegtuigbouwer kreeg eind november een klap te verwerken toen toezichthouder FAA bekendmaakte dat het voortaan elk verkocht toestel ging controleren voordat de toestellen naar de kopers gaan. Eerder kon Boeing zelf nog de veiligheidscontroles uitvoeren en de vluchten groen licht geven. Als het bedrijf aantoont dat het zelf goede kwaliteitscontroles kan doen, krijgt het de bevoegdheid terug.

De Boeing-toestellen staan sinds maart van dit jaar aan de grond na twee fatale ongelukken met het vliegtuig, waar in totaal 346 mensen bij omkwamen. Beide crashes werden veroorzaakt door problemen met het stuursysteem.