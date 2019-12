Bijna 51 procent van de consumenten is na de nodige informatie bereid om een spijkerbroek te kopen die eerlijk en milieuvriendelijk is gemaakt. Wel vindt 77 procent dat de broek betaalbaar moet blijven. Dat concludeert ABN AMRO vrijdag in het rapport Kruistocht voor een schone en eerlijke spijkerbroek.

Prijs staat überhaupt bovenaan het wensenlijstje voor kleding, concludeert het rapport. Pas na uiterlijke kenmerken, kwaliteit en merk volgt duurzaamheid als factor bij de keuze voor een kledingstuk. Maar liefst een derde van de Nederlanders weet overigens ook niet wat duurzame jeans zijn, en 29 procent weet dit wel, maar neemt het zelf niet mee in de overweging.

Toch koopt een op de zes Nederlanders wel eens of zelfs altijd duurzame jeans. Van de 51 procent consumenten die na uitgebreide informatie zegt bereid te zijn duurzaam te kopen, is 39 procent bereid om voor zo'n spijkerbroek bijna 75 euro te betalen.

Keurmerk en lager btw-tarief voor duurzame spullen

Zeven op de tien mensen vindt verder dat de overheid meer maatregelen zou moeten nemen om de productie en verkoop van duurzame kleding te stimuleren. Zo zou volgens de respondenten een algemeen keurmerk helpen bij het doen van duurzame aankopen, en zou een lager btw-tarief voor deze producten volgens hen ook een goede oplossing zijn.

Ook willen zes op de tien mensen dat er meer voorlichting komt van de overheid en retailers over jeansproductie.

De kledingindustrie is sterk vervuilend. Op dit moment worden de milieukosten van de katoenteelt en denimproductie niet meegerekend, en krijgen lokale arbeiders in de meeste gevallen geen leefbaar loon. Eerder berekende ABN AMRO al dat spijkerbroeken in de winkel 33 euro duurder zouden zijn als deze kosten wel worden meegerekend.

De verborgen kosten kunnen overigens wel omlaag, stelt Henk Hofstede van ABN AMRO. "Het zou veel uitmaken als consumenten zich niet langer laten verleiden door trendgevoelige fast fashion die te goedkoop wordt aangeboden." Langer met kleding doen verlaagt de milieukosten namelijk, en dat geldt onder meer ook voor minder vaak wassen, en hergebruik van de stof.