ABN AMRO heeft een nieuw sponsorcontract getekend met Ajax en gaat zich vooral focussen op de vrouwenteams, meldt de bank donderdag. Het nieuwe contract loopt in ieder geval tot medio 2023.

ABN AMRO was in de jaren negentig shirtsponsor van het mannenteam, maar verdween daarna enige tijd van de shirts. Sinds vijf jaar is de bank hoofdsponsor van het vrouwenvoetbal en de jeugdteams. Het is nog niet bekend of de jeugdteams een andere shirtsponsor krijgen.

"ABN AMRO gaat in 2020 samen met Ajax nog meer inzetten op het vergroten van de zichtbaarheid en verder ontwikkelen van de vrouwentak", schrijft de bank.

Alle vrouwenteams worden versterkt, is het idee. Zo is er niet alleen aandacht voor het eerste vrouwenelftal, maar moet er ook geïnvesteerd worden in een jeugdopleiding. Ajax zette zelf al een talententeam op en organiseerde talentendagen voor meisjes onder de negen, elf en dertien jaar oud.

Die activiteiten zullen door de steun van ABN verder uitgebouwd worden. Ook willen de club en de bank bijdragen aan de ontwikkeling van meidenvoetbal bij amateurclubs.

"We staan aan de vooravond van een nieuwe stap in de stormachtige ontwikkeling van het vrouwenvoetbal: steeds meer meisjes voetballen, veel gearriveerde speelsters komen uit Nederland en de aandacht van de media neemt toe", zegt Daphne Koster, manager Ajax Vrouwen over de ontwikkelingen.