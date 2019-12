Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag getweet dat een deal van de Verenigde Staten en China "heel dichtbij" is. Zijn bericht komt vlak voor de datum waarop nieuwe invoertarieven op Chinese producten in zouden gaan; deze staan voor zondag 15 december op de planning.

"Zij willen het, en wij ook", schrijft de president over de volgens hem aanstaande deal met China. Een Chinese woordvoerder van het ministerie van Handel zegt donderdag dat de partijen druk in gesprek zijn.

Volgens bronnen stonden er donderdag gesprekken tussen Trump en zijn handelsadviseurs gepland, waarbij ook de aanstaande tarievendeadline ter sprake zou komen.

Afgelopen dinsdag gingen geruchten over een uitstel van die aangekondigde importtarieven. De Chinese en Amerikaanse overheid zouden achter de schermen in gesprek zijn over het vooruitschuiven van de tarieven die op 165 miljard dollar (148 miljard euro) aan Chinese goederen moeten gaan gelden.

Omdat de deadline voor de tarieven op zondag ligt, verwachten analisten dat dit ook zal gelden als deadline voor het bereiken van een voorlopig akkoord. Een volledig akkoord zou pas na de Amerikaanse verkiezingen in 2020 bereikt kunnen worden, stelde Trump overigens eerder.

Als de tarieven ondanks alles wél worden ingevoerd, komen er van China hoogstwaarschijnlijk ook nieuwe heffingen op producten uit de VS. Eerder opperde het land al dat de tarieven die begin 2019 werden opgeheven, over auto-onderdelen en auto's, mogelijk weer uit de kast worden gehaald.