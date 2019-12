Het Rijk en lokale overheden verwachten voor volgend jaar 6,1 miljard euro aan motorrijtuigenbelasting te innen. Dat is 147 miljoen euro meer dan dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het bedrag stijgt niet alleen door een groter aantal voertuigen, maar ook door hogere tarieven en de fijnstoftoeslag.

De landelijke overheid verwacht volgend jaar 131 miljoen euro meer te innen dan in 2019. De fijnstoftoeslag - ook wel roettaks genoemd - is goed voor 49 miljoen euro aan extra belastinginkomsten.

Provincies verwachten in 2019 gezamenlijk 16 miljoen meer wegenbelasting te innen dan dit jaar. De verschillen per provincie zijn flink, merkt het CBS op. Zo stijgen de inkomsten uit motorrijtuigenbelasting in Friesland met maar liefst 25 procent.