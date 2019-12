ECB-president Christine Lagarde ziet tekenen van stabilisatie voor de economie van de eurozone. De risico's blijven bestaan, maar zijn minder groot, vertelde de nieuwe president in haar eerste persconferentie.

De ECB voorspelt verder dat de inflatie in de eurozone, de stijging van consumentenprijzen, in 2022 licht zal stijgen naar 1,6 procent. De economische groei zal stabiliseren rond 1,4 procent, een naar verwachting even grote groei als in 2021.

Deze voorspellingen doet de centrale bank donderdag bij de eerste persconferentie van ECB-president Christine Lagarde. Zij nam begin vorige maand het stokje over van Mario Draghi. Het is de eerste keer dat de centrale bank voorspellingen voor 2022 doet.

De verwachtingen zijn iets veranderd ten opzichte van september. Toen ging de Europese Centrale Bank voor dit jaar uit van een economische groei van 1,1 procent. Dit is inmiddels bijgesteld naar 1,2 procent groei. De voorspelling voor volgend jaar is bijgesteld van 1,2 procent naar 1,1 procent.

Lagarde vertelde in de toelichting dat er nog steeds stimuleringsmaatregelen nodig zijn. De renteniveaus van de ECB staan nog steeds historisch laag en sinds een aantal maanden koopt de centrale bank ook weer obligaties op.

De Française vertelde verder dat de centrale bank gaat kijken of het beleid aangepast moet worden. Vanaf volgend jaar begint de herziening. De resultaten daarvan worden eind volgend jaar verwacht.