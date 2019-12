Olieproducent Saudi Aramco is op de tweede handelsdag van de aandelen van het bedrijf gestegen naar een waarde van ruim 2.000 miljard dollar (1.800 miljard euro). Even na de opening van de beurs in de Saoedische hoofdstad Riyad steeg het aandeel 10 procent naar 38,7 riyal (9,27 euro).

Even later daalde het aandeel overigens weer. Woensdag ging het bedrijf naar de beurs en werd het zoals verwacht de hoogst gewaardeerd onderneming op de beurs ooit.

Met het ronden van de grens van 2 biljoen dollar is het bedrijf ook meteen zoveel waard als de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman in eerste instantie wilde.

Met de beursgang op woensdag haalde de Saoedische overheid, die de aandelen verkocht, een bedrag op van 25,6 miljard dollar.