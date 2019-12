Een groep van twaalf melkboeren stapt naar de rechter om een zaak te beginnen tegen de Rabobank, meldt het AD donderdag. De melkveehouders vinden dat ze door de bank in de financiële problemen zijn gebracht, door de boeren niet te waarschuwen voor het bouwen van nieuwe, kostbare stallen.

De melkveehouders klagen de Rabobank aan vanwege het verzaken van de zorgplicht. De zorgplicht verplicht banken om voldoende informatie van de klant in te winnen om hem of haar passend te kunnen adviseren.

En dat is niet gebeurd, zeggen de boeren. De melkveehouders stellen dat de top van de Rabobank wist van de strengere uitstootregels, waardoor de bank de boeren nooit had mogen opzadelen met torenhoge hypotheken.

De melkveehouders lieten in 2013, 2014 en 2015 nieuwe stallen voor hun koeien bouwen, omdat het melkquotum in 2015 aan banden werd gelegd. Hierdoor konden de melkveehouders meer koeien houden. Vanwege deze explosieve groei van de Nederlandse koeienstapel greep het kabinet in en kwam met een fosfaatrechtenstelsel.

Deze fosfaatrechten werden uitgedeeld op basis van het aantal koeien in de stal op een datum waarop een groot deel van de melkveehouders nog geen volle stal hadden. Hierdoor kregen zij weinig rechten en konden ze hun nieuwe, grotere stallen niet helemaal vullen met koeien Daardoor zijn volgens het AD ongeveer achthonderd boeren in de financiële problemen gekomen.

De Rabobank laat aan het AD weten "verrast" te zijn door de dagvaarding. Een woordvoerder van de bank zegt dat elke financieringsaanvraag uitgebreid wordt beoordeeld. "Uiteindelijk bepaalt de ondernemer zelf of hij beschikbare investeringsruimte wil benutten. Dat is onderdeel van het ondernemersrisico", aldus de bank.