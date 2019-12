Colombia krijgt een beschermingsfonds van 330 miljoen euro om de komende vijf jaar ontbossing van het Amazoneregenwoud tegen te gaan. Het is een initiatief van Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, dat tijdens de klimaatbijeenkomst van de Verenigde Naties in Madrid werd bekendgemaakt.

Al sinds 2015 steunen de drie landen de maatregelen die Colombia treft om ontbossing tegen te gaan. Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben er sindsdien al zo'n 162 miljoen euro in geïnvesteerd. Hierdoor ging volgens de landen vorig jaar 10 procent minder bos verloren dan in 2017.

Het Amazoneregenwoud strekt zich uit over verschillende landen. 9 procent ervan ligt in Colombia. In dit land beslaat het woud 60 miljoen hectare. De Colombianen willen het jaarlijkse verlies van bomen tegen 2022 terugdringen naar 155.000 hectare en in 2025 naar minder dan 100.000 hectare.

De Noorse milieuminister Ola Elvestuen noemt de ambitie van Colombia om massale boomkap tegen te gaan "van wereldwijd belang". "We kunnen klimaatverandering niet tegengaan zonder ontbossing te stoppen." Hij roept de internationale gemeenschap op meer te doen en miljarden te investeren in het helpen van dichtbeboste landen om zo de CO2-uitstoot terug te dringen.