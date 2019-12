De Amerikaanse vliegautoriteit FAA heeft het 737 MAX-toestel van vliegtuigmaker Boeing na de eerste fatale crash van vorig jaar door laten vliegen, ondanks dat een eigen analyse van de FAA aantoonde dat het toestel gevoelig was voor ongevallen. Dat schrijft The Wall Street Journal woensdag op basis van een intern FAA-onderzoek, dat woensdag waarschijnlijk openbaar wordt gemaakt.

Door een crash met het 737 MAX-toestel kwamen in oktober vorig jaar 189 mensen om het leven. Na de vliegtuigcrash besloot de FAA om het toestel door te laten vliegen, ondanks dat het interne onderzoek aantoonde dat de 737 MAX iedere twee of drie jaar kon crashen. Het veiligheidsrisico van het toestel lag daardoor veel hoger dan de vliegautoriteit of Boeing in die periode te kennen gaf.

Het Boeing-toestel is toen actief gebleven, tot een tweede crash volgde in maart 2019. Hierbij kwamen nog eens 157 mensen om het leven. Hierna besloot de FAA het toestel van de Amerikaanse vliegtuigbouwer aan de grond te houden.

Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegtuig weer in gebruik kan worden genomen. De FAA moet hier eerst groen licht voor geven. Vorige maand meldde de autoriteit dat Boeing de toestellen niet meer zelf mag controleren en dat de FAA de toestellen stuk voor stuk weer goed moet keuren.