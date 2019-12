Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is woensdag het kantoor van Vattenfall binnengevallen om onderzoek te doen. De inval is onderdeel van een onderzoek naar misleidende verkooptactieken binnen de sector.

De inval werd in de ochtend gedaan in Weesp, waar het kantoor staat dat zich bezighoudt met de verkopen van het energiebedrijf. Het bedrijf biedt volledige medewerking aan het onderzoek, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Dat de inval niet in het Amsterdamse hoofdkantoor plaatsvond maar in Weesp, geeft aan dat het onderzoek van de ACM over de commerciële tak moet gaan, aldus de zegsman. "Officieel weten wij echter nog niet het doel van het onderzoek", zegt hij.

De toezichthouder zelf wilde het onderzoek vooralsnog niet openbaar maken, maar bevestigt het nu de inval is uitgelekt toch aan NU.nl. "De inval maakt deel uit van een onderzoek naar misleidende verkooptactieken dat al een tijdje loopt", aldus een woordvoerder. Het gaat om tactieken waarbij verkopers misleidende informatie gebruiken om mensen over te halen een contract af te sluiten.

'De klachten van consumenten nemen af'

Vattenfall zegt in een reactie dat het bedrijf klachten van klanten zeer serieus neemt en steeds minder negatieve reacties ontvangt. "We hebben ook nooit ontkend dat er dingen fout gaan, maar onze processen bij de deurverkoop zijn goed geregeld."

In 2019 zijn er zo'n tweehonderd klachten binnengekomen over verkooppraktijken, wat volgens de woordvoerder minder is dan in 2018. Het aantal zou steeds verder afnemen. "We zien het onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet."

De ACM-woordvoerder wil niet kwijt of Vattenfall de enige partij is die wordt onderzocht. Wel zegt hij dat er in het algemeen veel klachten binnenkomen over verkooppraktijken van de sector. De ACM deed eerder al onderzoek naar de manier waarop zzp'ers worden verleid tot het kiezen voor een duurder en onvoordeliger energiecontract. Daarna volgde logischerwijs een onderzoek naar consumentencontracten.