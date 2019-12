De eigenaar van de Amerikaanse projectontwikkelaar St. Johns Properties heeft gisteren werknemers van geluk aan het huilen gebracht. De baas van het bedrijf, Edward St. John, verdeelde op het kerstfeest 10 miljoen dollar (9,8 miljoen euro) onder 198 medewerkers. Een gemiddelde bonus van zo'n 50.000 dollar dus.

Niet iedereen profiteert evenveel van de kerstbonus. De hoogte van de bonus hangt af van het aantal dienstjaren bij het bedrijf. Zo ontvangt een technicus die al 39 jaar bij de projectontwikkelaar werkzaam is, 270.000 dollar. Een medewerker die de eerste werkdag na de kerst begint, krijgt 100 dollar.

"Toen ik de envelop opende, kon ik mijn ogen niet geloven", zegt Stephanie Ridgway, een projectmanager bij het bedrijf, tegen CNN. "Ik heb niet de woorden om precies te omschrijven hoe ik me voelde, het was gewoon geweldig. De kerstbonus is zeker levensveranderend."

De bonus werd op geheimzinnige wijze overhandigd. De werknemers kregen een rode envelop in hun handen gedrukt, die pas na de toespraak geopend mocht worden. Na lovende woorden over de werkzaamheden van het bedrijf maakte St. John de kerstbonus bekend.

Reden voor de hoge kerstbonus was de groei van het portfolio van het bedrijf. In totaal bedraagt het portfolio nu 1,86 miljoen vierkante meter. Hiermee is het portfolio van de projectontwikkelaar in veertien jaar verdubbeld.