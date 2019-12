Het aandeel van voetbalclub Ajax is woensdag gekelderd op de beurs in Amsterdam. De club werd dinsdag uitgeschakeld in de Champions League na een 0-1-nederlaag in eigen huis tegen Valencia. Het aandeel daalde met 10,76 procent naar 19,90 euro.

Het aandeel gaat flink onderuit, omdat Ajax behoorlijk veel inkomsten misloopt door de uitschakeling in het miljoenenbal. Vorig jaar verdiende Ajax in totaal zo'n 95 miljoen euro aan de deelname aan de Champions League, maar omdat het schip dit jaar al in de poulefase strandt, blijven deze opbrengsten steken rond de 50 miljoen euro.

Omdat Ajax als derde eindigde in de poule, stroomt Ajax nu door naar de Europa League. Hier liggen de inkomsten een stuk lager. Waar een overwinning in de groepsfase van de Champions League een club bijvoorbeeld 2,75 miljoen euro oplevert, ligt dat bedrag in de Europa League op 'slechts' 570.000 euro.

Ajax verloor woensdag door een goal van Valencia-spits Rodrigo vlak voor rust. Na rust kregen de Amsterdammers nog wel mogelijkheden, maar de gelijkmaker bleef uit. Puntverlies van de Londense voetbalclub Chelsea had Ajax nog naar de volgende Champions League-ronde kunnen helpen, maar de club wist thuis met 2-1 te winnen van het reeds uitgeschakelde Lille.