Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft woensdag het record gevestigd voor de grootste beursgang ooit. Het bedrijf haalde woensdag zo'n 25,6 miljard euro op, 0,6 miljard meer dan een eerdere beursgang van de Chinese onlinegigant Alibaba.

Het aandeel van het grootste oliebedrijf ter wereld klom kort na de opening van de beurs in de Saoedische hoofdstad Riyad naar 35,2 Saoedische rial (8,47 euro), tien procent hoger dan de introductiekoers, die op 3 rial lager lag. Door de stijging heeft het oliebedrijf een marktwaarde van bijna 1,9 biljoen dollar, omgerekend zo'n 1,71 biljoen euro. Ter vergelijking: Shell heeft een marktwaarde van 225 miljard euro.

Saudi Aramco haalde met de beursgang 25,6 miljard dollar op, 0,2 miljard meer dan het bedrijf als doel had gesteld. Hiermee vestigt het bedrijf een record, ondanks dat het maar 1,5 procent van de aandelen naar de beurs bracht. Het bedrijf is verantwoordelijk voor 10 procent van de wereldwijde olieproductie en is daarmee het grootste oliebedrijf ter wereld.

Met de opbrengst van 25,6 miljard dollar passeert het staatsolieconcern de beursgang van Alibaba op Wall Street. De Chinese onlinegigant haalde bij een beursgang in 2014 een bedrag van 25 miljard dollar op, waardoor Saudi Aramco nu het record in handen heeft.

De beursgang van woensdag is niet zonder slag of stoot gegaan. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman wil het staatsoliebedrijf al bijna vier jaar naar de beurs brengen. De beursgang moest diverse keren worden uitgesteld, onder meer door droneaanvallen op olie-installaties in Saoedi-Arabië in september. Door de droneaanvallen werd de olieproductie voor een korte periode met de helft teruggebracht.