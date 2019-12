Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat de overname van Fitbit door Google onderzoeken, melden ingewijden tegen persbureau Reuters. Het onderzoek zal zich waarschijnlijk toespitsen op de hoeveelheid data van Fitbit-gebruikers die Google in handen krijgt na de overname.

Na de aankoop van Fitbit sloegen activistische groepen als Public Citizen en Center for Digital Democracy alarm. Zij vrezen dat de techgigant met de overname van de wearablesmaker nog meer data in handen krijgt.

Met de overname kan Google onder meer data over de gezondheid van Fitbit-gebruikers krijgen. "Door het grote portfolio aan internetdiensten weet Google meer van ons dan welk bedrijf dan ook. Google mag niet nog een extra mogelijkheid krijgen om alle stappen van iemand te volgen", aldus Public Citizen en Center for Digital Democracy in een brief.

Google kocht de fitnesstrackermaker in november voor ruim 2 miljard dollar (zo'n 1,8 miljard euro). Hiermee is het Google gelukt om eindelijk een plek te bemachtigen op de markt voor fitnesstrackers. De techgigant probeert al enkele jaren om een voet tussen de deur te krijgen op deze markt, maar dat wilde tot november niet lukken. Fitbit is al jaren een grote speler op de markt voor fitnesstrackers.