Meer dan twintigduizend Nederlanders hebben een claim ingediend bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) na het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook, zegt directeur Erik-Jan Reuver van de SGR woensdag in De Telegraaf.

Door het bankroet van de Britse reisorganisatie kwamen zo'n tienduizend Nederlanders in de problemen tijdens hun reis. Daarnaast hadden nog duizenden Nederlanders een reis geboekt bij Thomas Cook. Gedupeerden konden zich hiervoor melden bij de SGR, een garantiefonds dat vooruitbetaalde reissommen dekt.

"We keren tussen de 20 en 25 miljoen euro uit. Dat bedrag is grotendeels gedekt door de bankgarantie die we bij Cook Nederland hadden bedongen", zegt Reuver in het dagblad.

Gedupeerden konden kiezen tussen het volledig kosteloos laten omboeken van hun reis, of het geld terugkrijgen. Die eerste optie is niet overal goed gegaan. "Mensen die dubbel hebben betaald, kunnen alsnog bij ons de Cook-rekening claimen", zegt Reuver.

Andersom zijn er ook problemen geweest. "Een paar honderd Nederlanders konden zonder bijbetaling een nieuwe vakantie bij het reisbureau boeken, maar probeerden ook de Cook-reissom bij ons terug te halen", aldus de SGR-directeur. Of dit per ongeluk is gedaan of met kwade opzet, wordt nog onderzocht, stelt Reuver.