Ggz-organisatie Parnassia Groep gaat klanten van verzekeraar VGZ weer helpen, laat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dinsdag weten na bemiddeling. De organisatie voerde vorige week een patiëntenstop voor VGZ-klanten in, omdat een financieel conflict uit de hand was gelopen.

Het geschil tussen de ggz-organisatie en de verzekeraar draait om het aantal vergoede behandelingen. VGZ heeft volgens Parnassia Groep het aantal behandelingen voor dit jaar al met zeker duizend overschreden. De ggz-organisatie zegt voor 2018 en 2019 nog een bedrag van 16 miljoen euro tegoed te hebben.

Dit is volgens Parnassia een van de redenen waarom de organisatie in financiële problemen is beland. Hierdoor zei de organisatie geen goede en veilige zorg te kunnen bieden, waarop Parnassia vorige week besloot een patiëntenstop voor VGZ-klanten in te voeren.

Het opschorten van de patiëntenstop betekent volgens de NZa concreet dat eerder afgezegde intakes zo spoedig mogelijk opnieuw worden gepland. Daarnaast zijn de partijen in onderhandeling over een nieuw contract voor 2020. Die onderhandelingen worden weer voortgezet, meldt de toezichthouder.