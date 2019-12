Oceans of Energy, een Nederlands consortium van zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, heeft het eerste drijvende zonnepark op zee ter wereld opgeleverd. Het zonnepark ligt 15 kilometer uit de kust van Scheveningen.

Het Nederlandse consortium meldt dat het proefproject met de offshore zonnefarm op zee eind november geïnstalleerd is en sindsdien succesvol energie heeft opgewekt. Ook heeft het drijvende zonnepark de eerste stormen goed doorstaan.

Het huidige systeem dat in de Noordzee drijft, bestaat uit 28 zonnepanelen met een vermogen van 8,5 kilowattpiek. Dit wordt in de komende periode uitgebreid naar 50 kilowattpiek.

"De komende tijd gaan wij dit uitbreiden. Het modulaire systeem is zo ontworpen dat we met deze modules door zouden kunnen gaan naar 100 megawattpiek", zegt Oceans of Energy-topman Allard van Hoeken. "Door zon op zee nu in de praktijk te brengen, verwachten wij wereldwijd een grote positieve impact te creëren. Wij gaan nu de volgende fase in, die van opschaling. Daar gaan wij nu de benodigde investeringen voor ophalen", aldus Van Hoeken.

De proef met het zonnepark is uniek door de ligging op zee. Op geen enkele andere plek ligt een zonnefarm op zee. Wel zijn er zonneparken die op stilstaande wateren liggen. De bedoeling van de proef is dat het zonnepark op termijn tussen windmolens op de Noordzee komen te liggen, zodat in die gebieden nog meer duurzame energie kan worden opgewekt.