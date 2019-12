Topvrouw Lindsay Page en voorzitter David Bernstein van de noodlijdende modeketen Ted Baker zijn dinsdag allebei opgestapt. Dit deden ze nadat het bedrijf opnieuw een winstwaarschuwing had gegeven en had besloten de dividenduitkering te schrappen.

Door tegenvallende verkopen verwacht de Britse modeketen dit jaar een winst van 5 tot 10 miljoen pond (5,94 miljoen tot een krappe 12 miljoen euro), waar analisten eerder op een winst 28,4 miljoen pond hadden gerekend.

De winstwaarschuwing van Ted Baker was alweer de vierde van dit jaar. Naast tegenvallende verkopen, maakte het bedrijf vorige week ook bekend de voorraden met 25 tot 30 miljoen pond te hebben overschat.

Door de opeenstapeling van slecht nieuws daalde de aandelenkoers van de modeketen op de beurs in Londen op het dieptepunt met zo'n 36 procent naar 2,80 pond. Het aandeel krabbelde later op de dag weer wat op. Omstreeks 16.15 uur stond het aandeel met een waarde van 3,45 pond 13 procent in de min.