De varkensprijzen in China zijn in een jaar tijd meer dan verdubbeld, meldt het Chinese statistiekbureau dinsdag. Volgens het statistiekbureau zijn de prijzen met 110 procent gestegen sinds november vorig jaar.

Door een uitbraak van de varkensgriep zijn veel varkens om het leven gekomen. Hierdoor is de voorraad flink geslonken, waardoor de prijzen zijn gaan stijgen. In oktober stegen de prijzen al met 101 procent ten opzichte van vorig jaar.

Voor 1 kilo varkensvlees betaalde je in de Chinese supermarkt in november 7,05 euro. De prijsstijging van varkensvlees zorgt ook voor een flinke stijging van de consumentenprijzen. Deze stegen in november met 4,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018.

Analisten verwachten dat de prijs voor varkens zijn hoogtepunt heeft bereikt en de komende maanden zal stabiliseren. Beleid gericht op het herstel van de varkensstapel begint zijn vruchten af te werpen.