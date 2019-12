De Britse economie is in oktober tot stilstand gekomen, blijkt dinsdag uit gegevens van het Britse statistiekbureau ONS. Ook in de laatste drie maanden tot en met oktober groeide of kromp de economie van het land niet. Het land heeft last van de onzekerheid rond de Brexit en de vertraging van de wereldeconomie.

De cijfers vallen tegen, economen hadden namelijk op een minimale groei van 0,1 procent gerekend. Eerder dit jaar ontliep het Verenigd Koninkrijk nog een technische recessie, toen de economie na een kwartaal van krimp onverwachts toch met 0,3 procent groeide in het derde kwartaal.

De opleving in het derde kwartaal had te maken met de Brexit-deadline in oktober. Cijfers in het derde kwartaal vielen hoger uit door bijvoorbeeld voorraden die in aanloop naar de Brexit zijn opgebouwd en bestellingen die naar voren zijn gehaald. Bij de aanvankelijke deadline in maart was sprake van vergelijkbaar effect.

Hierdoor vielen veel sectoren terug in oktober. Zo kromp de Britse bouwsector met 2,3 procent en kromp de industriële productie met 0,7 procent. Ook viel de groei van de dienstensector met 0,2 procent - de kleinste stijging sinds juni - tegen.